Aantal egels in 10 jaar tijd gehalveerd: 8 dingen die jij kunt doen om de egel te redden

Met het project "Egelstraat" wil Natuurpunt de Vlaming en de tuineigenaar bewustmaken van het belang van tuinen voor de overleving van de egel in Vlaanderen. Onze tuinen nemen ongeveer 9% in van het Vlaamse grondgebied, tegenover 2% natuurgebied, en vormen dus een belangrijk leefgebied voor de egel. De gemeente Lennik neemt als een van de eerste gemeenten in Vlaanderen deel aan het project.



8 tips om de egel te redden

1. “We sporen gemeenten aan om egelteams in te zetten. Dat is een team van mensen die zich specifiek inzetten voor de egel in de gemeente”, zegt Griet Nijs van Natuurpunt. “Ze gaan proberen om de tuinen opnieuw te verbinden."

2. "Hoe doen die egelteams dat? Dat kan bijvoorbeeld door een gaatje te maken in de schutting zodat de egel tot bij de buurman kan komen, zodat het gebied van de egel weer wat meer aaneengesloten raakt en ze niet meer de straat op hoeven.”

3. Op sociale media duiken ook alarmerende berichten op over robotmaaiers die vooral jonge egels verminken of zelfs doden. Het potentiële gevaar wordt niet ontkend door de fabrikanten. Ze raden de consumenten aan om kinderen en dieren van het gazon te verwijderen voor de robot begint te maaien en hem niet ’s nachts te laten rijden. Als je zelf ongelukken met egels en grasmaaiers wilt vermijden, laat de robotmaaier dan overdag rijden, verwijder op voorhand alle dieren van het gazon en koop een toestel met een lage rand (<4,5 cm) en met de nodige veiligheidsmechanismen.

4. Ook gewonde dieren moeten zorg krijgen. Een gewonde egel kan je naar een opvangcentrum voor wilde dieren brengen.

5. Egels eten vooral insecten. Vermijd daarom het gebruik van insecticiden en slakkenkorrels. Je doodt er het voedsel van de egels mee. Egels eten heel wat ongewervelden en zijn dus gevoelig voor prooien die aan gif werden blootgesteld.

6. Laat bladeren, een takkenhoop, boomstronken of een composthoop in de tuin liggen. Hieronder kunnen egels een nest maken. Ruim een composthoop nooit op zonder te controleren of er een egel in slaapt. Vanaf juli tot oktober kan er zelfs een moederegel met jongen in zitten.

7. Wil je een egel in jouw tuin een fijn onderkomen geven, dan kan je ook een egelnestkast kopen of er zelf een in elkaar timmeren.

8. Voorzie ook extra voedsel voor egels in de tuin, zoals speciaal egelvoer, kattenvoer, een rauw ei met wat muesli en een schaaltje water. Zeker geen koemelk, want daarvan krijgen ze diarree.