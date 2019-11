Aantal mensen dat langer dan 5 jaar werk zoekt stijgt

Hoe langer iemand zonder werk zit, hoe moeilijker het wordt om nog een job te vinden. In Vlaanderen is de groep mensen die langer dan 5 jaar werk zoekt groter geworden. Momenteel gaat het om ruim 26 000 in totaal. "We hebben iedereen die wil en kan werken nodig op de arbeidsmarkt", zegt Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V).