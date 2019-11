Wetstraatjournalist Vansevenant: "CD&V en Open VLD willen N-VA in regering en daar hebben ze hun redenen voor"

Het is ook uitkijken naar CD&V en Open VLD, zij zullen kleur moeten bekennen. "Er was een mededeling van CD&V gisteravond, waarin werd gezegd dat hun voorkeurscoalitie paars-geel is (met de N-VA erbij dus, red.).

Ook bij Open VLD zeggen ze dat paars-groen veel moeilijker is dan paars-geel, ze hebben liefst dat de N-VA erbij is. Daar zijn natuurlijk veel redenen voor. Stel dat het paars-groen is, dan zit niet alleen Vlaams Belang maar ook de N-VA in de oppositie. Dan zal er door die twee partijen volop geschoten worden op de CD&V en op Open VLD. Dat lijkt bijna op zelfkastijding", legt Vansevenant uit.

"Je hoort dan ook bij de CD&V en bij Open VLD dat het niet de kleintjes zijn die het federaal moeten oplossen. De N-VA is de grootste, die moet het doen. En vergeet niet: de CD&V en Open VLD zitten in de Vlaamse regering, stel dat de N-VA federaal in de oppositie zit, dan is het Vlaams een vechtregering. En dat wordt zeer lastig regeren."