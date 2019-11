Wat had bondskanselier Merkel gedaan mocht de DDR nog bestaan? "Op 60e met pensioen en de Rocky Mountains zien" 

Merkel kan zich 9 november 1989 nog herinneren. Ze was toen 35 en noemt de val van de Muur een "geluksmoment in de Duitse geschiedenis". Maar de kanselier geeft toe dat de hereniging "snel gebeurde" en dat er "fouten zijn gemaakt". Zo had ze toch meer interesse verwacht van de West-Duitse politici.



Merkel benadrukt dat ze ondanks haar DDR-achtergrond een bondskanselier is voor álle Duitsers. Vooral in het begin van haar politieke carrière had ze het niet makkelijk. "Ik was vier keer in de minderheid binnen mijn partij, de (christendemocratische) CDU", zegt ze daarover. "Ik was jong, vrouw, protestants en Oost-Duits. Intussen ben ik 14 jaar kanselier en moet ik iedereen in Duitsland dienen."



Ze ziet weinig voormalige Oost-Duitsers topposities bekleden. "Iemand heeft me verteld dat er geen enkele Duitse universiteit wordt geleid door een Oost-Duitser. Dat is echt een tekort. Misschien omdat velen in 1989-1990 al te oud waren?" Merkel vindt dat je in topfuncties "helder, duidelijk én luid" moet zijn, met andere woorden van je laten horen en kunnen van je afbijten.