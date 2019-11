In Kings Beach in de Amerikaanse staat Californië zijn twee politiemannen erin geslaagd om een beer uit een afvalcontainer te bevrijden. Het flink uit de kluiten gewassen dier was in de container terechtgekomen, maar geraakte er niet meer uit. De agenten slaagden erin om het luik van de container te openen. De beer slaagde er vervolgens in om uit zijn benarde situatie weg te geraken.