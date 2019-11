Nieuwe baas Bpost Jean-Paul Van Avermaet komt over van G4S: "Strategie die ingezet is, blijven uitvoeren"

Als baas van Bpost staat Van Avermaet voor een grote uitdaging: doordat de brievenpost sterk blijft dalen, moet hij nieuwe inkomsten zien te vinden.

Dat probeert het bedrijf vooral door verder te groeien in de bedeling van postpakketten. De voorbije 7 jaar is het gemiddelde aantal verwerkte pakjes per dag verdubbeld tot 190.000 stuks terwijl het aantal traditionele brieven dat Bpost dagelijks verwerkt sinds 2004 bijna gehalveerd is.

"Ik denk dat ik ervaring heb met werken in een servicebedrijf. Het verlenen van een goede service aan klanten is in veel bedrijven belangrijk. Dat was bij G4S zo en dat is zeker ook zo bij Bpost. Het gaat over een goede kwalitatieve serviceverlening voor de klanten. Bij Bpost gaat het om alle inwoners van België. Bpost heeft een belangrijke maatschappelijke rol", zegt Van Avermaet in "Terzake".

Volgens Van Avermaet is het te vroeg om uitspraken te doen over herstructureringen of afvloeiingen bij het personeel. "Wat voor mij het belangrijkste is, is dat we de strategie die ingezet is, blijven uitvoeren. We moeten ervoor zorgen dat er een mooie toekomst is voor Bpost en alle medewerkers. We gaan een toekomst geven aan het bedrijf en de 34.000 werknemers. Ieder bedrijf heeft uitdagingen en opportuniteiten. Dat geldt ook voor Bpost. De bedoeling moet zijn om van de opportuniteiten successen te maken", besluit Van Avermaet.

Bekijk het gesprek met Jean-Paul Van Avermaet uit "Terzake" hier: