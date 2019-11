Brits parlement is ontbonden: "Opvallend hoeveel vrouwen en gematigden de politiek definitief verlaten"

Deze verkiezingen gaan dus helemaal over de brexit? "Ja, maar dat geldt toch niet voor iedereen", denkt Lia van Bekhoven. "In Schotland gaat het vooral over de vraag over onafhankelijkheid en een nieuw referendum daarover. In Noord-Ierland gaat het zoals altijd over de band met de rest van het VK. En oppositiepartij Labour wil - net zoals een groot aantal kiezers - dat het vooral over sociale problemen gaat. Over wat de bezuinigingen van de conservatieve regeringen de voorbije jaren met het land hebben gedaan."