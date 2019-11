Burgemeester Piet Buyse: “Een Heemskind ben je voor de rest van je leven”

In mei is het zover, dan trekt het Ros Beiaard door de straten van Dendermonde met in de hoofdrol de Vier Heemskinderen. Wie die eer te beurt valt, werd vanavond bekendgemaakt. Vijf families kwamen in aanmerking om de kinderen te leveren en uiteindelijk werden de broers Cassiman gekozen.

Gezonde zenuwen

“Heel Dendermonde is ermee bezig”, vertelt burgemeester Piet Buyse. “Gisteren sprak iemand me er nog over aan op de trein. Toen ik haar vertelde dat de namen deze avond bekendgemaakt worden, sprong ze een gat in de lucht. De stad is er echt klaar voor.”

Vanavond werden alle kandidaten grondig overlopen tijdens de algemene vergadering. “Van zodra we besloten hebben wie het wordt, laten we dat meteen weten. We leven in de tijd van sociale media, dus het is beter om niet te lang te wachten met de bekendmaking. Dan valt ook de stress bij iedereen weg. Inclusief de mijne”, lacht de burgemeester.

Een spreidstand van 2 meter

De vier gelukkigen mogen tijdens de Ros Beiaardommegang op een houten paard zitten dat gedragen wordt door een aantal pijnders.“Het is een triomftocht door de stad”, vertelt Piet Buyse. “We zullen de jongens wel fysiek moeten voorbereiden”, vult coördinator Patrick Segers aan. “Ze moeten gewend raken aan de zithouding. Ze moeten minstens vijf uur op het ros zitten in een spreidstand van 2 meter. Dat is natuurlijk allesbehalve comfortabel. Het voordeel is wel dat de kinderen nog jong zijn dus dat de spieren nog enigszins soepel zijn.”

Ambassadeurs van Dendermonde

Behalve fysiek, moeten de jongens ook mentaal klaargestoomd worden. De media-aandacht die ze krijgen is niet te onderschatten. “Heemskind zijn heeft invloed op de rest van je leven”, zegt Buyse. “Het zijn topambassadeurs. Ze zullen duizenden keren gefotografeerd en gefilmd worden. Daarbovenop komt dat je de titel nooit kwijtraakt. Eens een Heemskind, altijd een Heemskind. We weten zelfs nog steeds wie de Heemskinderen in de jaren 50 waren. Ook al zijn die nu 80 jaar.”

Harnassen

De Vier Heemskinderen zullen elk een harnas moeten dragen. De harnassen staan al tien jaar lang achter glas in het stadhuis. “Ze zijn gemaakt in 1850 van metaal en zink. Er hangen lederen riempjes aan zodat ze later door de technische dienst op maat gemaakt kunnen worden van de jongens. Elke tien jaar zijn dat natuurlijk andere jongens die andere maten hebben. Op elke helm komt er dan nog een roodwitte pluim. Rood en wit, de kleuren van onze stad. De vorige Heemskinderen hebben die meegekregen als souvenir aan de onvergetelijke dag.”

Criteria

Maar een Heemskind word je niet zomaar: “Het moeten vier broers zijn die achter elkaar geboren zijn”, zegt Patrick Segers. “Er mag geen meisje tussen zitten en tijdens de dag van de ommegang mogen ze niet jonger dan 7 jaar en niet ouder dan 21 jaar zijn. Daarnaast moeten ze ook nog eens in Dendermonde geboren en getogen zijn.” Als er te veel kandidaten zijn die aan alle voorwaarden voldoen, wordt er naar de generatie van de ouders en grootouders gekeken.

“Als je in Dendermonde een derde zoon krijgt, dan is de druk van de omgeving groot om voor een vierde te gaan”, lacht Patrick Segers.

Burgemeester op een paard

Piet Buyse draagt als burgemeester de eeuwenoude traditie een warm hart toe, maar toch heeft hij zelf nooit de kans gehad om op het paard te zitten. “Alleen de Vier Heemskinderen mogen het paard bestijgen en jammer genoeg ben ik dat nooit geweest. Ik heb drie zussen. Ik heb wel eens meegelopen in de Ros Beiaardommegang en dat was een hele toffe ervaring. Als je dat als hoofdrolspeler mag meemaken, moet dat een onvergetelijke dag zijn.