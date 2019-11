Campagne tegen geweld op hulpverleners: "Ik wilde enkel helpen"

Acht op de tien hulpverleners hebben al eens te maken gekregen met agressie tijdens een interventie. De nationale ambulanciersvereniging, met hoofdzetel in Ichtegem verspreidt nu opvallende affiches. Daarop zie je een brandweerman, een verpleegkundige of een ambulancier. Die kijkt triest, ziet er gewond uit en er staat bijvoorbeeld de slogan bij: "ik wilde enkel helpen".

Geweld is erger geworden

Dries Deschilder van de Ambulanciersunie heeft zelf al eens geweld meegemaakt tijdens een interventie: "Het was een oproep voor een bewusteloze persoon maar toen we aankwamen sprong die persoon recht, nam hij een stok en keerde hij zich tegen ons." Volgens Dries is het geweld op hulpverleners de voorbije jaren erger geworden. Daardoor werkt hij nu op een andere manier: "We gaan sneller politiebijstand vragen als het een oproep met agressie is", vertelt Dries aan Radio 2 West-Vlaanderen.

Toch voldoening

Nu de agressie toeneemt op hulpverleners, kiezen sommige hulpverleners voor een andere job. Dries van de Ambulanciersunie in Ichtegem weet nog altijd waarom hij blijft verder doen: "Het weegt soms wel door maar op de meeste interventies blijf je veel betekenen voor de mensen, dat blijft de drijfveer. We halen er veel voldoening uit."

Er zijn nu 8.000 affiches gemaakt die je ervan moeten overtuigen dat agressie tegen hulpverleners echt niet ok is.