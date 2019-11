Chauffeurs van De Lijn blijven actie voeren in Vlaams-Brabant

De chauffeurs en technici van De Lijn in Vlaams-Brabant voeren vandaag opnieuw actie. Gisteren legden ze in de meeste stelplaatsen in de Vlaamse Rand het werk neer, met veel hinder tot gevolg. De chauffeurs zeggen dat ze hun vakantiedagen of rustdagen niet kunnen opnemen omdat er te weinig personeel is.