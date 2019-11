"Tweesprong", dat is de titel van het dertiende album van Clouseau. Vanavond stelden Koen en Kris Wauters hun plaat voor tijdens een verrassingsconcert in zaal Eldorado in Humbeek. In maart volgt een tournee. En ook na 13 albums hebben de broers Wauters geen gebrek aan inspiratie: "Liefde is een onuitputtelijke bron van inspiratie", zegt Koen Wauters.