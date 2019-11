Democraten winnen lokale Amerikaanse verkiezingen in Kentucky en Virginia

Naast de verkiezingsnederlaag is er nog meer slecht nieuws voor president Trump in het impeachment-onderzoek dat tegen hem loopt. De Amerikaanse ambassadeur bij de Europese Unie, Gordon Sondland, heeft zijn verklaring gewijzigd. Sondland had eerder verklaard dat Trump de Oekraïense president Zelenski in een telefoongesprek niet onder druk had gezet. Nu geeft Sondland echter aan dat Trump dit wel deed.

