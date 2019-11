Duitse wetenschappers noemen ontdekte mensapensoort naar rockmuzikant Udo Lindenberg

Wetenschappers van de universiteit van Tübingen in Duitsland vonden de twaalf miljoen jaar oude beenderen van de ondersoort van de primaat in een kreek in het Zuid-Duitse Allgau. Dat gebeurde op 17 mei 2016, de 70e verjaardag van de zanger Udo Lindenberg. "We hoorden die dag alleen maar zijn liedjes op de radio", zo zei paleontoloog Madelaine Böhme bij de voorstelling van de vondst.

"Udo" zou de zienswijze op de menselijke evolutiegeschiedenis wel eens grondig in vraag kunnen stellen: volgens de wetenschappers wijst de skelet erop dat het rechtop lopen voor het eerst in Europa heeft plaatsgevonden en niet in Afrika en dat dit veel eerder gebeurde dan tot nu toe aangenomen.

De wetenschappelijke naam van de mensaap is Danuvius guggenmosi. Lindenberg zelf heeft zich volgens Böhme nog niet uitgesproken over de "eer" die hem te beurt is gevallen.

Udo Lindenberg werd in 1973 bekend met de hit "Alles klar auf der Andrea Andoria" en treedt nog steeds - hoofdzakelijk in Duitsland - met zijn Paniekorkest.