Elk jaar proberen 150 mensen hun (ex-)partner te vermoorden, experts: "Politie en gerecht moeten veel sneller optreden"

Het is onmogelijk om al die moorden en moordpogingen te voorkomen, geven de expertes toe. Maar volgens hen zijn er wel signalen die aangeven of een conflict tussen ex-partners uit de hand kan lopen. "In het geval van die vrouw uit Wevelgem zie je dat de stalking al wekenlang aansleepte, dat ze op verschillende manieren lastiggevallen werd, en dat er doodsbedreigingen waren geuit", geeft Groenen aan. "De voorgeschiedenis speelt zeker een belangrijke rol", vult Liesbet Stevens aan. "Is er al geweld geweest, of is er al gedreigd met een wapen? Daarnaast zijn er periodes die extra gevaarlijk zijn: het moment waarop een slachtoffer beslist om een eind te maken aan de relatie bijvoorbeeld. Ook een zwangerschap of een bevalling kunnen momenten zijn waarop de kans op geweld groter is."