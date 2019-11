Geert Mak somber over Europa in nieuw boek: "Gevoel dat het niet altijd beter zal gaan, is fundamentele omslag"

Zo'n 20 jaar geleden buitelden gevoelens van optimisme en triomfalisme nog over elkaar heen, wanneer het over Europa ging. Europa toonde de weg, de Unie was de toekomst – zo voelde het toen we samen met auteur Geert Mak op weg gingen, in zijn enorm populaire boek “In Europa”. De gelijknamige televisiereeks was later ook te zien op Canvas. Meer dan een half miljoen mensen kochten het boek, dat een overzicht biedt van de Europese geschiedenis, tot 1999.