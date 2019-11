Van ventileren tot een zichtbaar huisnummer: brandweer geeft tips tegen "winterbranden"

Tip 1: Handleiding volgen

In de zomer rukt de brandweer wel eens uit voor problemen met barbecues. Maar tijdens de wintermaanden zijn kersenpitkussentjes of elektrische dekens vaker de oorzaak van een brand. "Gebruik je gezond verstand en volg de handleiding. Daarin staat hoelang en op welk wattage je zo'n kussentje in de microgolfoven mag steken. Hou de handleidingen dus zeker bij", zegt Kristof Geens van Brandweerzone Antwerpen.

Tip 2: Ketels onderhouden

In de winter kan je niet zonder een warm huis. Daarom deze tip: "Zorg er al in de zomer voor dat je verwarming winterklaar is. Laat je schoorsteen proper maken door een vakman", zegt Geens. "Ook je verwarmingsketel en branders moet je goed laten nakijken door een specialist. Op die manier verklein je het risico op een brand en kan je jezelf goed en veilig verwarmen."

Tip 3: Ventileren

Je branders laten nakijken is bovendien van levensbelang om CO-vergiftiging tegen te gaan. Daarom nog deze deze extra tip. "Hou je huis niet de hele dag potdicht ondanks de koude. Ventileren kan de concentratie van koolstof­monoxide in de lucht doen dalen en levens redden", aldus de Brandweerzone Antwerpen. Tegenwoordig zijn er ook al handige CO-melders te koop. Dat brengt ons naadloos bij de volgende tip.

Tip 4: Rookmelders

"Vanaf 1 januari zijn rookmelders verplicht op elke verdieping in elk huis. Maar laat dat je vooral niet tegenhouden om nu al je huis uit te rusten met goede rookmelders. Bij een brand kunnen ze levens redden," zegt Kristof Geens.

Tip 5: Duidelijk huisnummer

De laatste tip is er één waar we volgens de brandweer te weinig bij stilstaan. "Tijdens de donkere dagen is een goed zichtbaar huisnummer erg belangrijk", zegt Kristof Geens. "Een goed contrast van zwart op wit of omgekeerd kan helpen, net zoals verlichting. Anders moeten wij met onze zaklamp huis per huis op zoek gaan naar het juiste nummer. In geval van nood is dat echt verloren tijd voor brandweer, politie of ziekenwagenpersoneel."