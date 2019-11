Hoe krijgt Paul Magnette (PS) wat hij wil: een federale regering zonder de N-VA? 

Er is dus wel degelijk stevig gepraat met de N-VA. In Antwerpen bewijst De Wever immers dat hij met socialisten kan besturen, en voor de vorming van de Vlaamse regering scheelde het een haar, of paars-geel was wel degelijk een feit geweest.

De PS en N-VA dreven op het enthousiasme en de wilskracht van informateur Johan Vande Lanotte (SP.A) naar elkaar afgelopen zomer. Maar dat was de PS van Elio Di Rupo, die altijd ook wat meer naar het centrum gericht geweest is. Magnette is heel de zomer naar links blijven kijken, en toen de N-VA uiteindelijk besliste in augustus om centrum-rechts in de Vlaamse regering te maken, zonder de SP.A, maakte dat de zaak federaal meteen een pak complexer.