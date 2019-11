"De politie was vannacht al moeten tussenkomen omdat er wat discussie was in het pand blijkbaar", zegt burgemeester Fons Verwimp van Tessenderlo. De brand was snel geblust maar van de 8 Bulgaren die aanwezig waren in het appartement, werden er 2 bevangen door de rook en liepen 2 anderen lichte brandwonden op. Zij werden naar het ziekenhuis gebracht, maar ondertussen hebben er 2 het ziekenhuis mogen verlaten. Het appartement is op dit moment onbewoonbaar.

Brandstichting?

"We hebben aanwijzingen dat de brand opzettelijk aangestoken is", zegt Bruno Coppin van het parket van Limburg. De niet-gewonde personen die in het appartement aanwezig waren, werden daarom meegenomen voor verhoor. "Eén van hen is nu aangehouden voor mogelijke brandstichting. De andere 7 worden als getuige verhoord in de zaak."