Kajakkers redden kalfje uit de Dijle in Oud-Heverlee

Drie kajakkers hebben zondag tijdens een tocht op de Dijle in Oud-Heverlee een kalfje gered. Het dier was in het water terechtgekomen en is door de kajakkers opnieuw op het droge gezet. "Het diertje was al ferm onderkoeld, maar kon uiteindelijk opnieuw lopen en drinken bij haar mama", schrijft Evert Vandenberghe bij zijn Youtube-filmpje.