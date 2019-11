Experten: "Gaan we echt blijven toekijken hoe kinderen sterven aan ondervoeding en uitdroging in IS- kampen?"

De experten haalden ook zwaar uit naar de politiek. "Er is nood aan duidelijkheid", klonk het. De regering besliste in 2017 al om de kinderen onder de 10 jaar terug te halen. "Wel, wat gaan we doen? Hebben we vijf minuten politieke moed en gaan we het doen? Of gaan we beslissen om de kinderen aan hun lot over te laten en zijn we bereid om hen te laten sterven? Ze hebben recht op duidelijkheid en eerlijkheid", aldus De Pauw.