Stad Lier gaat woekerplant Japanse duizendknoop elektrocuteren

"De techniek is al getest in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk, met succes", zegt de Lierse schepen voor Openbare Ruimte, Bert Wollants (N-VA). Om de planten uit te roeien, worden ze onder hoogspanning geplaatst.



"Er zit veel vocht in die plant. Als je daar genoeg hoogspanning op zet, gaan de cellen van het blad barsten en zal de plant uiteindelijk afsterven." De gemeente Lier kiest voor deze techniek, omdat het milieuvriendelijker is dan gif.



Het gaat momenteel nog om een proefproject op drie verschillende locaties in Lier. Als die poging succesvol is, wordt de techniek in de toekomst op meerdere plaatsen ingezet.