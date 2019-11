Luchtvaartspecialist Riadh Bahri: "Wanneer protocol kaping wordt geactiveerd, dan is het meteen alle hens aan dek"

Riadh Bahri legt ook uit waarom het zo lang duurde vooraleer duidelijk was dat alles onder controle was. "Vergelijk het met een huisalarm. Wanneer je een huisalarm hebt en je drukt de verkeerde code in, dan wordt de alarmcentrale verwittigd. Die belt jou dan en vraagt of alles in orde is. Als jij ja antwoordt, is er geen enkele garantie dat er iemand naast jou staat om je onder druk te zetten om te antwoorden dat alles in orde is."



"In dit geval werd in het vliegtuig de code 7500 ingevoerd. Vanuit de toren kan worden gevraagd of alles in orde is, de toren heeft geen enkele garantie dat de piloot correct antwoordt. Het kan zijn dat tijdens het inschepen van de passagiers aan boord, dat de piloot zijn headset nog niet opgezet had. Dan had hij geen contact met de toren. Dan wordt er beslist om het protocol bij een kaping uit te rollen. Dan is het letterlijk alle hens aan dek met de politie, de hulpdiensten en de militaire politie die ingezet worden. Pas na twee uur was duidelijk dat het voor niets was."

