Er komen vandaag heel wat nieuwe films uit bij ons, en onze filmkenner Ward Verrijcken pikt er deze uit: "Midway", een film over de Tweede Wereldoorlog. De titel verwijst naar een atol in de Stille Oceaan, waar in juni 1942 zwaar strijd werd geleverd, op zee en in de lucht, tussen Amerika en Japan. De vuurgevechten zijn met de nieuwste digitale effecten zo in beeld gebracht, dat het lijkt alsof we ze zelf meemaken.