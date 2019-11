Minister Weyts vindt 67 miljoen euro om taalachterstand kleuters aan te pakken

Het debat in het parlement leverde ook enkele persoonlijke getuigenissen op. Meyrem Almaci van oppositiepartij Groen is geen voorstander van een apart taalbad waarbij leerlingen uit de gewone klasomgeving gehaald worden: “Ik kon geen woord Nederlands in het eerste jaar kleuteronderwijs. Een leerkracht heeft zich over mij ontfermd en niemand heeft mij uit de klas gehaald weg van mijn vriendjes. De andere kindjes hielpen mee om mij Nederlands te leren. Vandaag is mijn Nederlands beter dan mijn Turks.”

Ook Sihame El Kouakibi (Open VLD), nochtans lid van een meerderheidspartij, is geen grote fan van het taalbad: “Je mag geen extra muren bouwen, er zijn er al genoeg. Wij geloven niet in aparte taalklassen. Ik heb het geluk gehad mijn eerste jaren in het onderwijs door te brengen in De Wereldreiziger in Antwerpen met 90 procent anderstaligen. Daar slaagden ze erin taal als een springplank te zien, met bijvoorbeeld voorleesprojecten en een zomerschool.”