Nederlandse scholen dicht door staking: "Klassen van meer dan dertig geen uitzondering meer"

Volgens de Algemene Onderwijsbond (AOb) bleven vandaag 4.200 scholen gesloten. In heel Nederland vonden er acties plaats. Nederlandse leerkrachten waren in grote aantallen naar de Tweede Kamer getrokken, waar er werd gedebatteerd over de begroting van het onderwijsministerie. Ook op het plein voor de Tweede Kamer konden leerkrachten het debat op televisieschermen meevolgen.

Ook de ingang van het ministerie van Onderwijs in Den Haag werd geblokkeerd met speelgoedtractortjes, een knipoog naar de diverse boerenprotesten in de stad. Ook in andere Nederlandse steden werd ook actiegevoerd. Zo kwamen leerkachten onder andere ook op straat in Amersterdam, Rotterdam, Eindhoven.