Actiedagen webwinkels volgen elkaar in sneltempo op, "Bestel nu al uw pakjes”

“De e-commerce botst tegen haar grenzen”, vreest Robert Boute. “De klant is verwend geworden. We willen nu bestellen en ten laatste morgen de levering. We willen nog op 22 of 23 december bestellen terwijl we al lang weten dat kerstmis op 25 december valt. Waarom niet veel eerder de inkopen online doen? Zo kunnen pieken voorkomen worden en kan de distributie logistiek beter georganiseerd worden. En zeer belangrijk, het is ook zeer goed voor de talrijke werknemers in de distributiecentra. Ze zullen minder druk ervaren. Tenslotte zullen de kinderen zeker zijn dat ze hun pakjes op tijd krijgen.”

Ook steeds meer vragen worden gesteld bij de ecologische kost van webwinkels en thuisbezorging van pakjes. Dat stelt ook Robert Boute vast. “Over de camionettisering van de economie wordt veel geklaagd. De ecologische voetafdruk van de e-commerce zou veel te groot zijn. Maar is dat wel zo? Als iedereen individueel voor één pakje naar de winkel trekt, zou dat nog veel erger zijn. Het zou precies veel beter voor het milieu zijn om alles logistiek perfect op elkaar af te stellen, om met zo goed en efficiënt mogelijk gevulde bestelwagens te rijden. Als enkele bestelwagens voor een hele buurt tegelijk pakjes bezorgen, zal het net beter worden.”

Komt er ook een oproep van de Belgische webwinkels? “Niet van ons”, zegt Mien Gillis, retailexpert bij Unizo. “In België zijn er geen grote spelers zoals Bol.com. Belgische webwinkels zijn kleiner en de distributiecentra zijn goed gespreid. We zullen de piek kunnen opvangen. We beseffen dat vele consumenten bestellen bij buitenlandse spelers. Misschien zouden ze dat beter wat meer bij Belgische winkels doen.”