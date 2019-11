Beelden op sociale media tonen aanhoudende onrust in straten van Iraakse hoofdstad Bagdad

In de Iraakse hoofdstad Bagdad blijft het erg onrustig. Bij nieuwe manifestaties tegen de regering kwam het tot onlusten tussen manifestanten en de ordediensten. Op beelden op de sociale media is te zien hoe de ordediensten schoten lossen op een brug over de rivier de Tigris. De voorbije dagen zouden bij het protest in Bagdad en andere Iraakse steden opnieuw tientallen doden zijn gevallen.