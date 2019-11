Paars-groen of paars-geel: welke bonte kleurencombinaties kan de federale regering krijgen?

Wie ook aan zet komt om een nieuwe regering te vormen: de formateur zal een breed palet van politieke kleuren moeten gebruiken om een meerderheid te krijgen in het federale parlement.

Om goed te kunnen besturen heeft de federale regering een meerderheid nodig in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. In dat halfrond zetelen 150 parlementsleden. Om de beslissing goedgekeurd te krijgen, heeft een regering minstens de steun nodig van een meerderheid in de Kamer, minstens 76 parlementsleden dus.