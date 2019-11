Plantentuin van Meise op de vingers getikt voor het neerschieten van reeën

In de plantentuin van Meise werden in oktober een tiental reeën neergeschoten om de planten en bloemen in het park te beschermen. Het neerschieten van de reeën was volgens de Plantentuin nodig omdat ze op dat moment al alle mogelijke afschrikmiddelen hadden uitgeprobeerd. Van het plaatsen van hekken tot het afschrikken met geur- en geluidsinstallaties. Maar dus zonder succes en daarom werden de dieren neergeschoten.

Boze brief van Ben Weyts

Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) schreef een brief naar de Plantentuin. Volgens hem waren er nog andere mogelijkheden om de reeën te verjagen. "Ik draag de Plantentuin een warm hart toe, maar ik denk dat ze te snel overgegaan zijn tot het afschieten van de reeën. Ik denk dat er nog meer opties mogelijk waren. Op korte termijn hadden we een paar reeën kunnen opvangen of hadden we ook stappen kunnen zetten op vlak van de omheining." De dienst Dierenwelzijn gaat nu samenzitten met de Plantentuin van Meise om te bekijken hoe ze dit in de toekomst kunnen vermijden.