Betekent de komst van Paul Magnette dat de kans groter wordt op een regering met de groenen, en zonder de N-VA? Calvo lijkt hoop te koesteren: "Er zijn een aantal opties: paars-geel, met PS en N-VA die elkaar moeten vinden. Of paars-groen. Die tweede optie zal niet evident zijn, maar ze is er wel, en volgens ons is ze ook inhoudelijk logischer. Zo'n regering moet voor ons vooral inzetten op investeringen, op mensen aan de slag krijgen, en op de positieve punten uit de regeerakkoorden van de deelstaten."

Servais Verherstraeten wil zich niet uitspreken over de richting die het uit moet: "Het belangrijkste is dat de koning alle opties openhoudt. En ook Paul Magnette lijkt nog geen keuzes te maken. Dat is ook logisch, want er is te weinig vooruitgang geboekt. Er is de voorbije maanden veel gepraat, maar weinig gezegd, denk ik. Er zal nu in de diepte moeten worden gepraat, niet alleen over 'wie doet het met wie', maar ook over de inhoud. Alle partijen hebben beloftes gedaan, maar hoe gaan we dat waarmaken?"

Nochtans had CD&V-onderhandelaar Koen Geens onlangs gezegd dat een regering met N-VA en zonder de groenen voor zijn partij de enige optie was. "Dat lijkt me ook logisch", zegt Verherstraeten. "Je hebt PS en N-VA nodig als grootste partijen, om een meerderheid te hebben die groot genoeg is. Die twee partijen zitten ook allebei in de regering van hun deelstaat. Dus ze moeten met elkaar praten, en niet zomaar met slogans naar elkaar gooien."

Toch is Kristof Calvo niet onder de indruk van partijen die geen paars-groene regering willen: "Vijf maanden na de regering kunnen we ons geen veto's permitteren. De vraag die we ons luidop moeten stellen, is: wil de N-VA wel een oplossing? Hun hoofdonderhandelaar Theo Francken gedraagt zich als oppositieleider. Dus wat wil men daar?" Dat een paars-groene regering geen meerderheid aan Vlaamse kant zou hebben, vindt de Groen-fractieleider geen bezwaar: "Het belangrijkste is dat de regering er is voor alle Belgen."