Turkse president Erdogan: "Vrouw van IS-leider al-Baghdadi opgepakt"

Turkije heeft de echtgenote van Abu Bakr al-Baghdadi, leider van terreurbeweging IS, opgepakt. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan bekendgemaakt. Wanneer dat is gebeurd, preciseert Erdogan niet. Eind vorige maand kwam al-Baghdadi om het leven bij een operatie van Amerikaanse elitetroepen. Gisteren kondigde Turkije ook al dat de zus van de IS-leider was opgepakt.