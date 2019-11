Twee gemaskerde mannen knippen ring van vinger in Kortrijk: vierde geval in de regio

Op de parking van een grootwarenhuis op Walle in Kortrijk is een vrouw door twee mannen overvallen. De vrouw van 58 uit Zwevegem had net voor de middag boodschappen gedaan en liep naar haar auto. Plots stapten twee gemaskerde mannen op haar af en grepen haar vast. Terwijl de ene haar in bedwang hield, knipte de ander een ring van haar vingers.

Al vierde keer

Het is al de vierde keer in de regio dat vrouwen op die manier van hun juwelen worden beroofd. In juli was dat het geval in Menen en Kortrijk. In februari overvielen twee gemaskerde daders een oudere dame aan de garage van haar woning in de Antoon Herbertstraat op de Spoelberg in Kortrijk. Ze waren enkel uit op haar dure verlovingsring van meer dan 50 jaar oud. De federale gerechtelijke politie onderzoekt de zaak.