Valerie Van Peel (N-VA): "Abortus en euthanasie gaan over leven en dood, dit is geen politiek spelletje"

"We hebben nog maar een jaar geleden die abortuswetgeving veranderd, met een uitbreiding van zes dagen (dus van 12 naar 13 weken, red.). Er is nog geen evaluatie gebeurd. Het laatste rapport dateert van 2011, de commissie die daarvoor bevoegd, is nu pas terug samengesteld. Men wil nu met de natte vinger een nieuwe termijn van 18 weken gaan vastleggen. Wat men er niét bij vertelt, is waarom men indertijd op 12/13 weken is geëindigd", stelt Van Peel.



"Op dat moment gebeurt de abortus via een (zuig)curretage (waarbij de foetus uit de baarmoeder wordt gehaald, red.), dat is minder ingrijpend. Bij 5 of 6 maanden zwangerschap moet een vrouw echt bevallen. Dan moet men de baby laten sterven. Die ingreep is veel ingrijpender voor de vrouw, zowel psychologisch als fysiek. En daarover gaat het debat. Het niveau van de debatten op dit moment in het parlement is gewoon gênant." Van Peel wil dat het psychologisch kader voor vrouwen bij abortus beter wordt. "Als ik dat zeg, krijg ik het verwijt van vuile conservatief. Dan praat ik de vrouwen een schuldgevoel aan, want abortus moet voor de meeste partijen een medische handeling worden, zoals een tand laten trekken."