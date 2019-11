Vijf jaar cel voor kopstuk Albanese mensensmokkelbende die meer dan 100 transmigranten vervoerde

De bende werkte volgens het parket met gegarandeerde transporten, waarbij de vrachtwagenchauffeurs op de hoogte waren van de mensensmokkel. Voor een plaatsje in de bestuurderscabine betaalden de migranten 14.500 euro. In de loop van 2018 zouden ze in totaal 112 mensen naar het Verenigd Koninkrijk gesmokkeld hebben. De vrachtwagens vertrokken meestal van parkings in West-Vlaanderen, bijvoorbeeld in Jabbeke en Veurne.