Vlaamse architect Juliaan Lampens (93) overleden

De Vlaamse architect Juliaan Lampens is in Gent overleden. Zijn bekendste werk is wellicht de Onze-Lieve-Vrouwkapel in het bedevaartsoord Kerselare bij Oudenaarde in Oost-Vlaanderen. Het gebouw dateert van 1966, en is volledig opgetrokken in ruw beton, in een bouwstijl die als brutalisme omschreven wordt. Het is sinds 2009 een beschermd monument, maar het is op dit moment in slechte staat en behoeft dringend restauratie.