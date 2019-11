Vlaamse rush op leningen door afschaffen woonbonus: 80 procent meer hypotheken afgesloten

Definitieve cijfers van de Nationale Bank tonen een nog straffere stijging: in heel België werden in oktober 60 procent meer woonleningen afgesloten dan in dezelfde maand vorig jaar. In absolute aantallen zijn dat 56.269 nieuwe hypotheekleningen, samen opgeteld goed voor een bedrag van 7,1 miljard euro.

Als we alleen naar de Vlaamse cijfers kijken, zien we een veel fellere stijging: 80 (!) procent meer nieuwe hypotheekleningen in vergelijking met oktober 2018. In de rest werd een ook een stijging vastgesteld, maar veel minder sterk: +31 procent in Wallonië en + 26 procent in Brussel. Met andere woorden: er is een onmiskenbaar effect van de afschaffing van de woonbonus.