Vrouw op sporen geduwd bij ruzie in metrostation, metro maakt noodstop

“Uit de eerste elementen van het onderzoek blijkt dat een 68-jarige vrouw op de sporen werd gegooid door een 51-jarige vrouw rond 13.30 uur”, zegt Denis Goeman van het Brusselse parket. “Het motief is onduidelijk, al zou er een voorafgaande ruzie zijn geweest die leidde tot een duw. Toen de vrouw op sporen lag, kwam er een tram aangereden in het ondergrondse metrostation. De chauffeur kon een noodstop uitvoeren en kwam op enkele meters van het slachtoffer tot stilstand. Het slachtoffer raakte niet gewond, maar verkeert in shock.”

Opgepakt

De vermoedelijke dader kon gisterennamiddag worden opgepakt. “De verdachte is gekend bij politie en gerecht voor feiten van geweldpleging”, aldus Goeman. “Ze is ter beschikking gesteld van het parket en wordt verdacht van poging tot doodslag, maar voorlopig is er nog geen onderzoeksrechter gevorderd.”