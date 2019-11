VS-ambassadeur "herinnert" zich nu wel verband tussen hulp aan Oekraïne en onderzoek naar Joe Bidens zoon

Gordon Sondland staat bekend als een donor van de Republikeinse Partij en president Donald Trump. Die steun werd beloond met een post als ambassadeur bij de EU.



Sondland geeft nu toe in de bijkomende verklaring dat hij vanaf september wel degelijk op de hoogte was van de plannen om Oekraïne onder druk te zetten om een onderzoek te voeren naar de zoon van Joe Biden.



Biden is een kanshebber bij de Democraten om het bij de volgende presidentsverkiezingen op te nemen tegen president Trump.