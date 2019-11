De VS vragen de Europese landen om hun burgers terug te halen uit Irak en Syrië. Een Brusselse rechter oordeelde vorige week dat een jonge Belgische vrouw en haar 2 kinderen gerepatrieerd moeten worden. Sinds de inval van Turkije in het noorden van Syrië, is de vraag weer brandend actueel: wat moeten we met de IS-strijders die uit ons land vertrokken zijn? En wat met hun vrouwen en kinderen? Rudi Vranckx legt uit wat de opties zijn.