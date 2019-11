Welkom Wolf dient klacht in bij Europa: "Wolf wordt te weinig beschermd"

Bij Welkom Wolf liep gisterenmiddag een melding binnen over wolf August. Die zou om 16.15 uur - in volle avondspits - opgemerkt zijn toen hij in Helchteren de Grote Baan overstak. Volgens Jan Loos van Welkom Wolf gaat het om een betrouwbare melding. "De wolf werd gespot op een plek waar hij geregeld de Grote Baan oversteekt. Een plek die in principe niet bij het grote publiek bekend is. Normaal gezien steekt de wolf daar alleen 's nachts of tijdens de schemering over en net dat baart ons zorgen."

Drukjachten

Volgens Jan Loos is het niet normaal dat de wolf dit gedrag vertoont op klaarlichte dag. Een mogelijke verklaring kunnen de drukjachten zijn die het Agentschap Natuur en Bos toelaat in het leefgebied van de wolf. Jan Loos vindt dat ongehoord. "De wolf leeft in een gebied dat alleen wordt beheerd door het Agentschap Natuur en Bos en de militaire overheid en toch slaagt men er niet in om hem de nodige rust te geven terwijl dat toch verplicht is door Europa." Welkom Wolf wil daarom een klacht indienen bij Europa en overweegt nadien nog andere juridische stappen tegen de Vlaamse overheid.

Doordacht beleid

Volgens Eddy Ulenaers, de boswachter in het gebied, is er wel degelijk nagedacht over de drukjachten in het leefgebied van de wolf. "We hebben daarover overlegd met het INBO, het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek, en we hebben ook gekeken naar het buitenland om te zien of drukjachten nefast zijn voor de wolven. Je moet uiteraard niet overal tegelijk beginnen jagen maar we zitten daar met een overpopulatie aan everzwijnen die ook op die drukke weg komen en de tuinen van omwonenden omwoelen. Dat is ook een probleem."