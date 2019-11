Wit poeder gevonden op trein tussen Oostende en Brussel, reizigers zitten urenlang vast

Rond kwart voor vijf in de vooravond werd het witte goedje gevonden. De Civiele Bescherming kwam ter plaatse en zal nog onderzoeken wat het poeder precies is. Mogelijk gaat het om antrax, een schadelijk stof die dodelijk kan zijn.



Op het moment dat het poeder gevonden werd, waren er 32 passagiers en personeelsleden aan boord. Zij mochten uiteindelijk pas drie uur later naar huis.