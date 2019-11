In Beitem bij Roeselare zal een mast van 42 meter hoog worden gebouwd. Het is een zendmast voor het communicatiesysteem Astrid. Dat zorgt voor een goeie verbinding tussen brandweer, politie en ziekenwagens. Maar blijkbaar werden de bewoners niet goed ingelicht. Meer dan 200 buurtbewoners dienden daarom bezwaar in tegen de komst van de zendmast. Die komt volgens hen veel te dicht bij de huizen.

Stad Roeselare wil overleg

Ondanks het protest heeft de Vlaamse overheid nu toch een omgevingsvergunning toegekend. Stad Roeselare wil een overleg, zegt schepen Tom Vandekendelaere: "Wij staan aan de kant van onze bewoners, van de Beitemnaars. Wij vragen duidelijk om tekst en uitleg door de NV Astrid bij dit initiatief. Dat zij komen uitleggen waarom dit een goed project is en er geen bezorgdheden hoeven te zijn. Dat is wat we nu vragen in een brief."

"Het is cynisch dat de organisatie die verantwoordelijk is voor de noodcommunicatie tussen en met hulp- en politiediensten in dit land, zelf niet communiceert of antwoordt op de bezwaren", vult schepen Vandekendelaere aan. Er is een brief vertrokken richting NV Astrid. Als er voor 22 november geen fatsoenlijk antwoord is, zal er beroep aangetekend worden.