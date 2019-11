De broers Cassiman zijn de Vier Heemskinderen van Dendermonde

Als meerdere gezinnen in aanmerking komen, kijkt het Ros Beiaardcomité verder terug in de tijd. Dan wordt onderzocht in welke mate grootouders of overgrootouders met Dendermonde verbonden waren. Van de Heemskinderen wordt verwacht dat zij deelnemen aan alle voorbereidingsactiviteiten en officiële plechtigheden in het kader van de Ros Beiaardommegang en dat zij de bepalingen van de Erecode naleven.