1 op de 10 onderwijzers heeft niet het vereiste diploma

"Gelukkig hebben de kleuterleiders een pedagogisch diploma", reageert Marianne Coopman van de christelijke onderwijsvakbond (COV). "En het is zeer begrijpelijk dat ze op de vacature ingaan als ze nog geen werk hebben." Maar het zou uitzonderlijk moeten blijven. "Zowel voor de directie als voor de kleuterleider zelf is het niet ideaal. De kleuterleraar is er eigenlijk niet voor opgeleid en dus vraagt het van de directie meer en intensievere ondersteuning", zegt Coopman. "Bovendien bouwt hij of zij wel anciënniteit op, maar geen voorrangsrechten voor de kleuterklas."