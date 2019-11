15.000 euro voor ultieme tip in verdwijningszaak van Belgische man in Nederland

De man van 56 verliet op zondagavond 2 juni rond 20.30 zijn huis in Lint, in de provincie Antwerpen. Hij reed er weg met een witte bestelwagen en is sindsdien spoorloos.

Al snel waren er aanwijzingen dat de man mogelijk naar Nederland gereden was. De Nederlandse politie werd ingeschakeld en heeft begin oktober twee vrouwen opgepakt van 18 en 39 die mogelijk betrokken zijn bij de verdwijning. Er werd ook een vrouw in België opgepakt. De drie vrouwen zitten voorlopig nog altijd in de gevangenis.

Nu reikt de hoofdofficier van Justitie in Breda een beloning uit van 15.000 euro voor "de persoon die informatie geeft die echt leidt tot de oplossing van dit ernstige misdrijf."

De Nederlandse politie organiseerde gisteren ook een buurtonderzoek in Steenbergen, in de provincie Noord-Brabant. De onderzoekers vermoeden dat de witte bestelwagen van Van Der Heyden daar even geparkeerd werd. De bestelwagen werd later teruggevonden in 's Hertogenbosch.