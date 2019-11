Lebbeke schaft gemeentebelasting af, vooral positief voor alleenstaanden en huurders

Een gezin dat woont in Lebbeke betaalt 110 euro gemeentebelasting, en voor een alleenstaande is dat 100 euro. Schepen van Begroting en Financiën Jan Vanderstraeten (CD&V): "Dat zijn vaste bedragen die wij vragen aan onze inwoners puur op basis van hun aanwezigheid in de gemeente. Die belasting houdt op geen enkele manier rekening met het inkomen."

Het gemeentebestuur vindt dat onrechtvaardig en had dezelfde opmerking gekregen van een aantal inwoners: "Dit is zeker niet de beste manier om belastingen te innen, en de administratie rond die inning is voor de gemeente ook heel duur."

Vooral alleenstaande inwoners hebben in het verleden de oneerlijkheid van de bedragen al aangekaart. "Het verschil tussen 100 euro voor iemand die alleen woont en 110 euro voor een gezin is veel te klein. Een gezin bestaat soms uit 5 of 6 mensen, en een alleenstaande moet zoiets alleen dragen. Dus in plaats van de belasting te herbekijken, hebben we als bestuur ervoor gekozen om de belasting ineens af te schaffen."

900.000 euro minder per jaar

Door de afschaffing van de gemeentebelasting krijgt de gemeente veel minder inkomsten binnen. Het gaat al gauw om zo'n 900.000 euro minder per jaar. De gemeente wil dat onder andere compenseren door de grondbelasting te verhogen: "Die wordt mee gedragen door bedrijven en eigenaars van woningen en gronden in onze gemeente, zonder dat ze in Lebbeke wonen. Zij worden dus mee verantwoordelijk voor het betalen van de belastingen in Lebbeke. Deze belastingverschuiving komt neer op een sociale maatregel."

De afschaffing van de gemeentebelasting zal het meeste te voelen zijn bij mensen die huren in de gemeente, zij zullen van de betaling van 100 of 110 euro volledig af zijn.

Het gemeentebestuur gaat het voorstel voorleggen op de gemeenteraad eind november, en wil de gemeentebelasting afgeschaft zien vanaf 2020.