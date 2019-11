Angèle brengt vervolgplaat op "Brol" uit: "Het buitenland veroveren? Nee, dat schrikt me af en ik wil gas terugnemen" 

Angèle speelt met haar eigen succesrecept: we horen vlotte elektropopsongs, die vrolijk en dromerig klinken door haar engelenstem, maar tegengewicht krijgen van teksten over maatschappelijke thema’s. Nieuwe liedjes als “Perdus” (over de druk om succesvol te zijn) of "Insomnies” klinken wel een pak somberder en melancholischer dan we van Angèle gewend zijn, met zwaardere beats. Enkel toekomstige single “Oui où non” is “vrolijk en licht”, zegt ze. Net zoals het dansbare en deels Engelstalige duet "Que du love", met de Franse artiest Kiddy Smile.

“Alles prima hoor”, lacht de zangeres. “Dat trieste geluid: geen idee of dat het gevolg is van het voorbije jaar. De nieuwe nummers heb ik geschreven tussen januari en de zomer. Vaak borrelen de teksten op tijdens één avond en gaat een nummer over wat er op dat moment in mijn hoofd omgaat. Dat betekent niet dat elke tekst over mezelf gaat. Ik speel bewust met het contrast tussen muziek en tekst: hoe iets klinkt, en wat ik zeg. Maar ik zing eventuele frustraties wel van mij af, ja. Zoiets heeft hetzelfde helende effect als eens stevig huilen.”