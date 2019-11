Catalaanse politici Antoni Comin en Lluis Puig bieden zich aan bij onderzoeksrechter na aanhoudingsbevel   

De Catalaanse ex-ministers Antoni Comin en Lluis Puig bevinden zich sinds eind oktober 2017 in ons land. De reden? Een zelfopgelegde ballingschap nadat ze Spanje ontvluchtten voor hun betrokkenheid bij een verboden referendum in Catalonië over onafhankelijkheid. Dat land vraagt nu om de ex-ministers over te leveren, zodat ze berecht kunnen worden. Puig wordt beschuldigd van ongehoorzaamheid en misbruik van overheidsgeld. Comin moet zich dan weer verantwoorden voor opruiing en misbruik van overheidsgeld.