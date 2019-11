Stap dichter bij ontdekking van "missing link"? Aapachtigen liepen veel vroeger rechtop dan we dachten

"Dit verandert onze kijk op de vroege menselijke evolutie. We dachten dat de cruciale eerste stap in Afrika is gebeurd", vertelde Böhme in een interview aan The Associated Press. "Maar nu blijkt dat er ook in Europa al eerder stappen gezet werden in die evolutie."

Zijn we een stap dichter bij de ontdekking van de missing link? Hoe dan ook zal de vondst tot veel debat kunnen leiden, niet het minst om ze bestaande ideeën over de evolutie uitdagen.