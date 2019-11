Archeologen vinden eeuwenoud skelet van fooraap in Sint-Lievens-Houtem

Het aapje moet een ongelukkig bestaan gekend hebben, want het had een gebroken poot en de staart was gedeeltelijk geamputeerd. De archeologen vermoeden dat de aap toebehoorde aan rondtrekkende foorkramers en zo op de jaarmarkt van Sint-Lievens-Houtem was beland.

Johan Verberckmoes, hoogleraar geschiedenis aan de KU Leuven, vertelt in "De wereld vandaag" dat jaarmarkten toen plaatsen waren waar heel wat mensen naartoe kwamen vanuit de wijde omgeving "en dus profiteerden ook heel wat entertainers daarvan om daar een centje uit te slaan. Je krijgt een commercieel circuit van mensen die rondtrekken en we weten dat aapjes daarbij een vaste waarde vormden." En het ging niet altijd om honden of aapjes: "In de 17e eeuw was de olifant een grote hit. We weten van een optreden in Antwerpen, dat was een heel uitzonderlijk nummer."

Luister hier naar de reportage in "De wereld vandaag" (tekst gaat verder onder de quote):